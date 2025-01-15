В Воронежской области 121 человек заболел коронавирусом за неделю

За неделю с 6 по 12 января COVID-19 с симптомами ОРВИ лабораторно выявили у 121 пациента в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора вчера, 14 января. Этот показатель существенно ниже, чем в декабре прошлого года. Со 2 по 8 декабря в регионе заболели 296 человек, с 9 по 15 декабря — 311, с 16 по 22 декабря — 242.