В Воронежской области 121 человек заболел коронавирусом за неделю

За неделю с 6 по 12 января COVID-19 с симптомами ОРВИ лабораторно выявили у 121 пациента в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора вчера, 14 января. Этот показатель существенно ниже, чем в декабре прошлого года. Со 2 по 8 декабря в регионе заболели 296 человек, с 9 по 15 декабря — 311, с 16 по 22 декабря — 242.
Напомним, что в июне 2024 года недельный показатель заболевших колебался на отметке в сто человек, а в октябре превышал одну тысячу.
Санврачи традиционно рекомендуют выполнять шесть советов, чтобы снизить риск передачи заболевания:
— мыть руки;
— не выходить за пределы дома;
— использовать маску в местах массового скопления людей;
— обратиться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением;
— избегать контактов с другими людьми;
— проветривать помещение раз в 30 минут.