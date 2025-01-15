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В Воронежской области 121 человек заболел коронавирусом за неделю

Роспотребнадзор опубликовал сводку заболеваемости за минувшую семидневку.

Источник: Комсомольская правда

За неделю с 6 по 12 января COVID-19 с симптомами ОРВИ лабораторно выявили у 121 пациента в Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора вчера, 14 января. Этот показатель существенно ниже, чем в декабре прошлого года. Со 2 по 8 декабря в регионе заболели 296 человек, с 9 по 15 декабря — 311, с 16 по 22 декабря — 242.

Напомним, что в июне 2024 года недельный показатель заболевших колебался на отметке в сто человек, а в октябре превышал одну тысячу.

Санврачи традиционно рекомендуют выполнять шесть советов, чтобы снизить риск передачи заболевания:

— мыть руки;

— не выходить за пределы дома;

— использовать маску в местах массового скопления людей;

— обратиться за врачебной помощью, а не заниматься самолечением;

— избегать контактов с другими людьми;

— проветривать помещение раз в 30 минут.

здоровье