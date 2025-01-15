Башкирский журналист Винер Зиганшин погиб во время СВО

Минувшей осенью, 30 октября, Винер Зиганшин подписал контракт с российским Министерством Обороны и отравился в зону СВО. Перед отправкой он сказал коллегам, что стать добровольцем — это его осознанный и взвешенный выбор. Журналист вынашивал мысль об этом еще с самого начала спецоперации. Он считал своим долгом помочь находящимся на передовой военнослужащим.