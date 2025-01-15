Башкирский журналист Винер Зиганшин погиб во время СВО

В ходе специальной военной операции погиб журналист из Бирского района Башкирии Винер Зиганшин. Об этом сообщили его коллеги из общественно-политической газеты «Победа», в которой он работал редактором.
Винер Фларисович родился 1 января 1964 года в деревне Гумар Бураевского района. В 1990-ом окончил Карагандинский государственный университет по специальности «Филология». Трудился преподавателем русского языка и литературы в средней школе Саранска. В 1997-ом пришел работать корреспондентом в редакцию газеты «Победа», в 2016-ом — возглавил ее. С 2005-го был членом Союза журналистов Башкирии и России.
Минувшей осенью, 30 октября, Винер Зиганшин подписал контракт с российским Министерством Обороны и отравился в зону СВО. Перед отправкой он сказал коллегам, что стать добровольцем — это его осознанный и взвешенный выбор. Журналист вынашивал мысль об этом еще с самого начала спецоперации. Он считал своим долгом помочь находящимся на передовой военнослужащим.
Винер Фларисович служил в штурмовой роте. С коллегами он выходил на связь 12 ноября. Рассказал о том, что подходит к концу подготовка, и скоро он отправится в бой. Спустя два дня он вновь передал привет коллективу редакции и больше на связь уже не выходил.
Коллеги вспоминают Винера Зиганшина как профессионала с большой буквы, который был хорошим семьянином — дома у него остались супруга и дочь.
— Для редакции газеты «Победа» и всего Бирского информационного центра, Издательского дома «Республика Башкортостан», Агентства по печати и СМИ — это очень большая потеря. Мы скорбим вместе с родными и близкими Винера Фларисовича. Для нас он останется Героем! — заявили коллеги журналиста.
Церемония прощания с Винером Зиганшиным должна состояться в ближайшие дни, точной даты — пока нет.
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