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Более 109 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Иркутска за новогодние каникулы

79 тысяч сибиряков отправились в путешествия по российским городам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За новогодние праздники аэропорт Иркутска обслужил более 109 тысяч пассажиров. Как сообщили в пресс-службе аэровокзала, 79 тысяч сибиряков решили посетить российские города. Еще почти 30 тысяч отправились в заграничные путешествия.

— С 29 декабря по 8 января услугами воздушной гавани Иркутска воспользовались 109 232 человека. За это время было выполнено 558 самолетовылетов, — поделились в пресс-службе.

Также специалистами почтово-грузовых перевозок обработано более 96 тонн различного груза и 25 тонн почты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажиры рейса Иркутск-Усть-Кут сутки не могли вылететь в пункт назначения из аэропорта Братска.