Более 109 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Иркутска за новогодние каникулы

За новогодние праздники аэропорт Иркутска обслужил более 109 тысяч пассажиров. Как сообщили в пресс-службе аэровокзала, 79 тысяч сибиряков решили посетить российские города. Еще почти 30 тысяч отправились в заграничные путешествия.