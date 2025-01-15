В Новосибирске запустили производство ПО для анализа данных в нефтегазовой отрасли

Ранее в НГУ сообщали, что платформа «Кратон» представляет собой набор программного обеспечения, которое взаимодействует друг с другом через слой совместимости. Функционал платформы включает в себя интерпретацию сейсмических и скважинных данных и построение моделей по ним. Платформа высокопроизводительна и работает на всех операционных системах, включая российские.