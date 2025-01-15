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В Новосибирске запустили производство ПО для анализа данных в нефтегазовой отрасли

Комплекс позволяет обрабатывать данные геологоразведки и разведки полезных ископаемых, сообщил ректор НГУ Михаил Федорук.

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Опытное производство импортозамещающего программно-аппаратного комплекса «Кратон» для анализа данных в нефтегазовой отрасли запустили в Новосибирске. Об сообщил в пресс-центре ТАСС ректор НГУ Михаил Федорук.

«Цифровая платформа “Кратон” для анализа данных нефтегазовой отрасли. Сейчас уже запущено опытно-промышленное производство, сертификация образца», — сказал ректор.

Как пояснил Федорук, программно-аппаратный комплекс позволяет обрабатывать данные геологоразведки и разведки полезных ископаемых. Разработка платформы, которая велась в вузе по программе «Приоритет-2030», ставила своей целью, прежде всего, импортозамещение продуктов тех компаний, которые ушли из России после 2022 года.

Ранее в НГУ сообщали, что платформа «Кратон» представляет собой набор программного обеспечения, которое взаимодействует друг с другом через слой совместимости. Функционал платформы включает в себя интерпретацию сейсмических и скважинных данных и построение моделей по ним. Платформа высокопроизводительна и работает на всех операционных системах, включая российские.