В Калининградской области определили места для крещенских купаний

В Калининградской области определили список мест для крещенских купаний. Мероприятия пройдут в ночь на 19 января. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.
Всего на территории области организуют пять мест проведения крещенских купаний, на которых обеспечат безопасность населения.
Спасательные посты оборудуют в следующих местах:
- Гусев, стационарная купель на территории храма Всех Святых;
- Гурьевский округ, посёлок Константиновка, водоём агротуристического комплекса Подворье на «Хуторской»;
- Полесский округ, посёлок Изобильное, озеро на территории женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Державная;
- Гвардейский округ, посёлок Ровное, местный водоём;
- Черняховск, улица Ленинградская, купель на источнике со святой водой.
В региональном УМЧС рекомендуют окунаться только в местах, обеспеченных временными спасательными постами. Также в ведомстве напоминают, что в ледяную воду нельзя погружаться в состоянии алкогольного опьянения.
В последние годы Калининградская епархия не проводит массовые крещенские купания. В 2023-м их назвали «доброй православной бравадой».
Последний раз массовые крещенские купания в регионе проводили в 2020-м. В 2021 и 2022 годах их отменяли из-за эпидемии коронавируса.