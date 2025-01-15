Муромцевский район останется без купели на Крещение в этом году

В Муромцевском районе не будут обустраивать купели на Крещении в этом году. Об этом сообщили в администрации района.
Купели в этом году не будет из-за того, что теплая погода помешала образоваться крепкому льду на реке Таре. При этом в администрации отметили, что местные жители смогут набрать освященную воду из проруби у берега.
«Все желающие смогут набрать освященную воду прямо у берега, в специальной проруби, после того как ее освятит священнослужитель. Для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что крещенские купания из-за невозможности обустроить купели отменили в Шербакульском и Полтавском районах.