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Муромцевский район останется без купели на Крещение в этом году

Виной всему тонкий лед на Таре.

Источник: Комсомольская правда

В Муромцевском районе не будут обустраивать купели на Крещении в этом году. Об этом сообщили в администрации района.

Купели в этом году не будет из-за того, что теплая погода помешала образоваться крепкому льду на реке Таре. При этом в администрации отметили, что местные жители смогут набрать освященную воду из проруби у берега.

«Все желающие смогут набрать освященную воду прямо у берега, в специальной проруби, после того как ее освятит священнослужитель. Для обеспечения безопасности будут дежурить сотрудники МЧС», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что крещенские купания из-за невозможности обустроить купели отменили в Шербакульском и Полтавском районах.