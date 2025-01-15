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Тысячи жителей Ростова и садовых товариществ временно остались без электричества

Отключение электричества произошло на Ростове и в ряде садовых товариществ.
Источник: Комсомольская правда

Утром 15 января жители нескольких улиц Ростова-на-Дону и ряда садовых товариществ временно остались без электричества. Об этом говорится в официальном телеграм-канале АО «Донэнерго».

Технологическое нарушение сети произошло около 9:19. После этого частично обесточенными оказались улицы Садоводческая, Каскадная, Металлургическая, Орская, Магистральная, 2-я Каскадная, поселок Орджоникидзе.

Под отключение также попали садовые товарищества «Мичуринец», «Аксайское», «Виноградарь» и хутор Камышеваха.

Ориентировочно, подачу электроэнергии обещали восстановить в течение трех часов. Подключили потребителей к этой минуте или нет, неизвестно.