Тысячи жителей Ростова и садовых товариществ временно остались без электричества

Утром 15 января жители нескольких улиц Ростова-на-Дону и ряда садовых товариществ временно остались без электричества. Об этом говорится в официальном телеграм-канале АО «Донэнерго».
Технологическое нарушение сети произошло около 9:19. После этого частично обесточенными оказались улицы Садоводческая, Каскадная, Металлургическая, Орская, Магистральная, 2-я Каскадная, поселок Орджоникидзе.
Под отключение также попали садовые товарищества «Мичуринец», «Аксайское», «Виноградарь» и хутор Камышеваха.
Ориентировочно, подачу электроэнергии обещали восстановить в течение трех часов. Подключили потребителей к этой минуте или нет, неизвестно.