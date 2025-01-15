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На Кубани за неделю заболели гриппом 185 человек

Жители Кубани, заболевшие гриппом за неделю, не делали прививку.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани за неделю заболели гриппом 185 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Случаи заболевания гриппом зарегистрированы среди непривитого населения», — отметили в ведомстве.

Всего за две недели 2025 года на Кубани зарегистрировали 1925 случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог по краю не превышен. Нет и очагов массовой заболеваемости гриппом.

Специалисты Роспотребнадзора просят не забывать о правилах личной гигиены.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в регионе за год привились от гриппа 60% жителей. Вакцинацию прошли 3,5 млн человек.

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