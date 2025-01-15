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Длинные новогодние выходные могут повлиять на зарплату жителей Новосибирска в январе

Юрист из Новосибирска Алина Тимохина объяснила, что длительные новогодние праздники не должны снижать зарплату сотрудникам, которые получают фиксированный оклад.

Источник: Сиб.фм

Однако стимулирующие выплаты и премии могут быть уменьшены. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Для работников с почасовой оплатой существенных изменений в зарплате не ожидается, так как работа в праздничные дни оплачивается по повышенной ставке.

Наибольшие изменения могут затронуть тех, кто получает сдельную оплату, а также сотрудников, которые начали или завершили работу в январе.

Специалисты также не рекомендуют брать отпуск в январе, поскольку в этом месяце всего 17 рабочих дней.

Что касается больничных выплат, они рассчитываются исходя из официального дохода за два предыдущих года и не зависят от количества рабочих дней.