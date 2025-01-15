Запрет на фейерверки перестал действовать в Воронежской области

В среду, 15 января, в Воронежской области сняли запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничения были введены перед Новым годом по решению регионального оперштаба в целях безопасности.
Они действовали с 23 декабря и до окончания новогодних праздников. В этот период воронежцам разрешалось приобретать и использовать лишь пиротехнические изделия первого класса — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Несмотря на действующий запрет, в праздничную ночь жители города активно запускали фейерверки. Салюты начали греметь во всех районах Воронежа еще до наступления Нового года, а после боя курантов их количество заметно увеличилось.