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Запрет на фейерверки перестал действовать в Воронежской области

Ограничения вводились с 23 декабря по 15 января.

В среду, 15 января, в Воронежской области сняли запрет на продажу и использование пиротехники. Ограничения были введены перед Новым годом по решению регионального оперштаба в целях безопасности.

Они действовали с 23 декабря и до окончания новогодних праздников. В этот период воронежцам разрешалось приобретать и использовать лишь пиротехнические изделия первого класса — хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Несмотря на действующий запрет, в праздничную ночь жители города активно запускали фейерверки. Салюты начали греметь во всех районах Воронежа еще до наступления Нового года, а после боя курантов их количество заметно увеличилось.