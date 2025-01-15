Минобр Башкирии назвал даты проведения Последнего звонка и выпускных

Сегодня, 15 января, глава Министерства образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин на своей личной странице в социальных назвал даты проведения Последнего звонка и выпускных в республике.
Торжественные линейки для учащихся 9 и 11 классов, посвященные Последнему звонку, состоятся в субботу 24 мая. Торжественные выдачи аттестатов для выпускников 9 класс — 27 июня, 11 класса — 28 июня.
По словам Мавлетбердина, в этом году 9 классы заканчивают более 50 тысяч человек, а 11 классы — около 15,5 тысяч.
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