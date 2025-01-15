Генеральный продюсер КИНОТВ Катышев: талантливые люди есть повсюду

«Каким будет кино через десять-двадцать лет, как и кто его будет смотреть? Нам интересны эти вопросы и темы, и обсуждать мы их будем с молодыми, талантливыми и дерзкими ребятами, которых очень много в нашей большой и интересной стране, — подчеркнул генеральный продюсер КИНОТВ — Мы хотим говорить о будущем с теми, кто будет в нем жить, и для таких и создан наш портал».