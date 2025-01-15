Минтруда назвало топ-7 главных изменений в выдаче больничных в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении сказано, что предусматривается выдача больничного не только в случае болезни матери, которая осуществляет уход за ребенком до трех лет, но также в случае ее госпитализации с другим ребенком.
Кроме того, работающим инвалидам больничный выдается не более чем на 60 календарных дней подряд и не более чем на 90 календарных дней с перерывами в календарном году. В Минтруда отметили, что это аналогично периоду, за который назначается пособие. Также сказано, что по истечению названных сроков выдается справка о временной нетрудоспособности.
В ведомстве добавили, что также предусмотрена выдача больничного не только матери или же отцу, но и другому родственнику, члену семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на период его санаторно-курортного лечения, медицинской абилитации и медреабилитации.
Немаловажным является и то, что было уточнено, какие именно лица относятся к постоянно проживающим на территории радиоактивного загрязнения (указано, что лица не только зарегистрированные, но и фактически проживающие на этих территориях).
Также был введен вид нетрудоспособности «18», предусмотренного для выдачи справок о временной нетрудоспособности гражданам, направляющимся на медосвидетельствование по направлению военных комиссариатов. В Минтруда и соцзащиты отметили, что предусматривается внесение записи в строку «особые отметки» больничного «другое заболевание, травма», в том случае, если в момент выписки у ребенка появляется новое заболевание.
Говорится о предоставлении права хранить данные о расчете среднедневного заработка и периоде уплаты взносов, выдаваемые органами ФСЗН, в электронном виде.
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