Минтруда назвало топ-7 главных изменений в выдаче больничных в Беларуси

Кроме того, работающим инвалидам больничный выдается не более чем на 60 календарных дней подряд и не более чем на 90 календарных дней с перерывами в календарном году. В Минтруда отметили, что это аналогично периоду, за который назначается пособие. Также сказано, что по истечению названных сроков выдается справка о временной нетрудоспособности.