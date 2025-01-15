Стало известно, где искупаться на Крещение Господне в Волгограде 19 января

В Тракторозаводском районе купель будет расположена на берегу реки Волги напротив дома № 4 на ул. им. Грамши (пос. Спартановка). В Краснооктябрьском районе для верующих подготовят иордань по адресу: ул. Матевосяна, 16, а в Советском районе — на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака. Жители Кировского района смогут окунуться в воду на набережной им. Высоцкого около пристани им. Руднева, а в Красноармейском районе купель откроют на Севастопольской набережной, рядом с монументом В. И. Ленина.