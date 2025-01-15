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На иркутской станции «Скорой» незаконно снижали надбавки

Работникам Иркутской станции «скорой помощи» действительно незаконно снизили надбавки за стаж.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда, которая завершила проверку по обращениям сотрудников.

Напомним, в октябре 2024 года водители станции записали обращение, в котором пожаловались на снижение надбавок за стаж и общего размера зарплат. Снижение началось ещё в июле 2024 года. Руководство «скорой» и чиновники минздрава Приангарья отрицали эти факты, однако проверка Госинспекции труда подтвердила справедливость жалоб.

В адрес руководства станции направили предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников. После этого 503 работникам было доплачено 4,8 миллиона рублей.