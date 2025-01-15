На иркутской станции «Скорой» незаконно снижали надбавки

Напомним, в октябре 2024 года водители станции записали обращение, в котором пожаловались на снижение надбавок за стаж и общего размера зарплат. Снижение началось ещё в июле 2024 года. Руководство «скорой» и чиновники минздрава Приангарья отрицали эти факты, однако проверка Госинспекции труда подтвердила справедливость жалоб.