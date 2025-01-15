Новосибирские врачи извлекли из сердца молодого пациента тромб длиной 7 см

Новосибирские врачи извлекли гигантский тромб был извлечен из сердца пациента, ожидающего донорской почки. В спасении пациента приняли участие доктора нескольких медицинских учреждений. Подробности истории 15 января рассказали в Центре Мешалкина.
26-летний новосибирец страдает от терминальной почечной недостаточности и живет на заместительной терапии. Во время планового УЗИ сердца в Городской клинической больнице № 11 у молодого пациента был обнаружен большой тромб в форме подковы, угрожавший его жизни. Врачи называют находку случайной, так как у пациента не было специфических жалоб, которые бы указывали на проблемы с сердцем.
Пациента экстренно перевели в Центр Мешалкина для операции. Команда врачей, возглавляемая Александром Чернявским, выбрала малотравматичный эндоваскулярный метод вмешательства, но подготовила операционную и для открытой кардиохирургии на случай осложнений.
Операция, которая была отнесена к категории «операции высокого риска», прошла успешно, тромб длиной около 7 см был удален. По мнению врачей, он образовался в месте установки катетера для искусственной почки. Пациента перевели на безопасную бескатетерную технологию для гемодиализа, что минимизирует риск повторения ситуации. Теперь он ожидает пересадки почки в Новосибирской областной клинической больнице.
Кардиолог Алексей Кургузов отметил, что успешная тромбэкстракция без разреза грудной клетки и остановки кровообращения значительно снизила риски для пациента и ускорила его подготовку к трансплантации. Центр Мешалкина также обеспечил необходимую медицинскую поддержку после операции.