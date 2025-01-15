Новосибирские врачи извлекли из сердца молодого пациента тромб длиной 7 см

26-летний новосибирец страдает от терминальной почечной недостаточности и живет на заместительной терапии. Во время планового УЗИ сердца в Городской клинической больнице № 11 у молодого пациента был обнаружен большой тромб в форме подковы, угрожавший его жизни. Врачи называют находку случайной, так как у пациента не было специфических жалоб, которые бы указывали на проблемы с сердцем.