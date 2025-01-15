Власти Краснодара раскрыли, что будет на улице Московской до мая

Напомним, с 27 ноября по 5 декабря 2024 года в краевой столице произошли три обвала грунта под трамвайными путями. Земля провалилась на участке от ул. Зиповской до ул. им. 40-летия Победы. Во время выяснения причин оказалось, что коллектор износился более чем на 30 лет. В связи с этим власти города приняли решение по его замене.