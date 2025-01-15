Власти Краснодара раскрыли, что будет на улице Московской до мая

На улице Московской в Краснодаре, где происходили обвалы грунта и прорывы коллектора, активно ведутся ремонтные работы. Реконструкцию трубы, протяженностью около 800 метров, разбили на несколько этапов. В рамках первого из них на участке выкопали три котлована, установили 120 шпунтов для укрепления стенок, а также сварили 156 метров полиэтиленовых труб. Ежедневно задействуют 11 единиц спецтехники и около 30 сотрудников, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Подробности первого этапа.
По словам директора по производству «Краснодар Водоканала» Станислава Гераськова, на этом этапе заменят участок длиной 312 метров, расположенный между улицей 40-летия Победы и домом № 55/г по улице Московской. В процессе монтажа установят четыре новых колодца, а существующих абонентов переподключат к обновленному трубопроводу. Завершить работы планируют до конца февраля 2025 года. Используется технология горизонтально-направленного бурения, которая минимизирует разрытия и сохраняет городской ландшафт.
Планы второго и третьего этапов.
С 16 февраля начнется второй этап работ, в рамках которого заменят следующие 334 метра трубопровода, установят пять колодцев и переключат новых потребителей. С 8 марта по 30 апреля завершат третий этап. Он включает в себя замену оставшихся 126 метров коллектора и врезку трубопровода в камеру на перекрестке улиц Московской и Зиповской.
Изменения в движении транспорта и пешеходов.
Для проведения работ ввели временные ограничения. Движение транспорта по нечетной стороне ул. Московской от ул. Зиповской до ул. им. 40-летия Победы закрыто. На четной стороне организовали двустороннее движение.
Пешеходное движение по аллее ограничили. Проход возможен только по ул. Московской от ул. Зиповской к дому № 57/1.
Изменения в схеме движения транспорта вводятся поэтапно для минимизации неудобств для горожан.
Напомним, с 27 ноября по 5 декабря 2024 года в краевой столице произошли три обвала грунта под трамвайными путями. Земля провалилась на участке от ул. Зиповской до ул. им. 40-летия Победы. Во время выяснения причин оказалось, что коллектор износился более чем на 30 лет. В связи с этим власти города приняли решение по его замене.
Ранее сообщалось, что на поврежденный трубопровод от ул. Солнечной до ул. Садовой через ул. Клиническую потребуется более 450 млн рублей.