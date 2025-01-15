В Башкирии запустят девять межмуниципальных маршрутов.

Минтранс Башкирии ищет перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов. Ведомство выставило на открытый конкурс следующие лоты:
- Уфа (от ТРЦ «Центральный») — Сибай (автовокзал);
- Стерлитамак (автовокзал) — Киргиз-Мияки (автостанция);
- Стерлитамак — Белое озеро — Антоновка;
- Стерлитамак (Колхозный рынок) — Красноусольский;
- Уфа (Южный автовокзал) — Ермекеево (автостанция);
- Уфа (Южный автовокзал) — Стерлитамак —Киргиз-Мияки;
- Уфа (ТРЦ «Планета») — Индустриальный парк «Уфимский»;
- Аэропорт «Уфа» — Фомичёво;
- Кумертау —Горный ключ.
Победители конкурса получат право работать на маршруте в течение пяти лет.
Заявки принимаются до 14 февраля, итоги подведут 28 февраля.
Как сообщал Башинформ, в республике разработан комплексный план транспортного обслуживания населения, который учитывает перемещения пассажиров и объёмы перевозок и другие важные составляющие системы перевозок.