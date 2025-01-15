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В Башкирии запустят девять межмуниципальных маршрутов

В Башкирии запустят девять межмуниципальных маршрутов.

Источник: Башинформ

Минтранс Башкирии ищет перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов. Ведомство выставило на открытый конкурс следующие лоты:

  • Уфа (от ТРЦ «Центральный») — Сибай (автовокзал);
  • Стерлитамак (автовокзал) — Киргиз-Мияки (автостанция);
  • Стерлитамак — Белое озеро — Антоновка;
  • Стерлитамак (Колхозный рынок) — Красноусольский;
  • Уфа (Южный автовокзал) — Ермекеево (автостанция);
  • Уфа (Южный автовокзал) — Стерлитамак —Киргиз-Мияки;
  • Уфа (ТРЦ «Планета») — Индустриальный парк «Уфимский»;
  • Аэропорт «Уфа» — Фомичёво;
  • Кумертау —Горный ключ.

Победители конкурса получат право работать на маршруте в течение пяти лет.

Заявки принимаются до 14 февраля, итоги подведут 28 февраля.

Как сообщал Башинформ, в республике разработан комплексный план транспортного обслуживания населения, который учитывает перемещения пассажиров и объёмы перевозок и другие важные составляющие системы перевозок.