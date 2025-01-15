Башкирский военкомат высказался об информации о призыве женщина на спецоперацию

Военный комиссариат Башкирии опроверг информацию о призыве женщин на специальную военную операцию. Об этом сообщило информационное агентство «Башинформ».
На днях к журналистам обратилась руководительница уфимской косметологической клиники. По электронной почте ей в начале года пришло письмо якобы из военкомата республики с требованием до конца месяца представить списки сотрудниц, которые хотят пойти на военную службу по контракту. Также автор письма требовал указать контактные данные женщин и рассказать о их профессиональных навыках, которые могут быть востребованы на военной службе. Кроме того, предписывалось организовать разъяснительную работу и выявить добровольцев. В случае невыполнения указаний лже-военкомат грозился проверкой предприятия.
Военный комиссар Башкирии Михали Блажевич заверил, что никаких списков из числа женщин не ведется. Кроме того, в военкомате республики пояснили, что в отправленном письме стоит неверная печать, а в указанную дату и обозначенным номером никакие документы в принципе не отправлялись.
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