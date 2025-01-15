Выявлены цепочки нейронов, отвечающие за память о жирной и сладкой пище

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Биологи из США обнаружили в гиппокампе, центре памяти в мозге млекопитающих, особые наборы нейронов, которые отвечают за хранение воспоминаний о поедании сладкой или жирной пищи. Блокировка работы этих клеток снизила потребление высококалорийной пищи и заставила мышей похудеть, сообщила пресс-служба Центра Монелла.
«Конечно, нас не удивляет сам факт существования воспоминаний о поедании вкусной еды, однако мы в прошлом не предполагали, что эта память влияет на пищевое поведение. Самое удивительное наше открытие заключается в том, что подавление работы этих нейронов предотвращало набор лишнего веса даже в том случае, когда животные питались жирной и сладкой пищей», — заявил доцент Университета штата Пенсильвания Гийом де Лартиг, чьи слова приводит пресс-служба Центра Монелла.
Ученые совершили это открытие при наблюдениях за тем, как различные нервные гиппокампа реагировали на появление в их желудке чистых углеводов, жиров, а также чистой воды с небольшим добавлением соли. Их интересовало то, влияет ли сам факт потребления этой пищи, а не ее вкус, консистенция или связанные с ней тактильные ощущения, на пищевое поведение грызунов.
Проведенные учеными замеры показали, что в передней части гиппокампа мышей присутствуют конкретные наборы нейронов, которые активировались при появлении жиров и углеводов в пищеварительной системе. Уровень их активности определял то, какой тип пищи предпочитали есть грызуны при наличии у них выбора, а также влиял на количество потребляемой ими еды и на то, насколько хорошо они запоминали положение ее источников.
Впоследствии биологи обнаружили, что принудительная активация этих клеток позволяет манипулировать пищевым поведением мышей и заставляет их поедать ту пищу, в которой присутствует большое количество жиров или сахаров. Схожим образом, отключение этих нейронов приводит к тому, что грызуны теряют интерес к сладкой или жирной еде и начинают терять вес даже в том случае, когда у них есть неограниченный доступ к такой пище.
Как считают ученые, это открытие дает надежду на создание препаратов и терапий, которые будут избирательным образом воздействовать на эти нервные клетки в мозге людей с лишним весом или анорексией. Это позволит гибким образом корректировать их пищевое поведение и снижать тягу к чрезмерно калорийной и нездоровой пище у пациентов со склонностью к ожирению, подытожили исследователи.