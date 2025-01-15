Выявлены цепочки нейронов, отвечающие за память о жирной и сладкой пище

Впоследствии биологи обнаружили, что принудительная активация этих клеток позволяет манипулировать пищевым поведением мышей и заставляет их поедать ту пищу, в которой присутствует большое количество жиров или сахаров. Схожим образом, отключение этих нейронов приводит к тому, что грызуны теряют интерес к сладкой или жирной еде и начинают терять вес даже в том случае, когда у них есть неограниченный доступ к такой пище.