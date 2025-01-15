В центральных районах Красноярского края сохранится сильный ветер

Завтра, 16 января, в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Также непогода будет бушевать в соседней Хакасии. В горных районах лавиноопасно, на дорогах региона гололедица.
Специалисты рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Телефон экстренных служб — 112.
Ранее мы писали, что в 15 января в Красноярск пришла плюсовая температура — днем столбики термометра показывали +1 градус.