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Наталия Романова из Нижнего Новгорода участвует в реалити-шоу «Большие девочки»

Наталия Романова из Нижнего Новгорода участвует в социальном реалити-шоу «Большие девочки», сообщает пресс-служба телеканала «Пятница». 16+

Источник: пресс-служба телеканала "Пятница"

Второй сезон социального шоу стартует 16 января. Его участницами стали 14 девушек из разных регионов, страдающих от лишнего веса.

Среди участниц оказалась и 20-летняя нижегородка Наталия. Сейчас при росте 167 см она весит 123 килограмма. Из-за лишнего веса у девушки сложные взаимоотношения с родителями, которые упрекают ее за внешний вид. Кроме того, жених Наталии настоятельно советует ей похудеть.

Сама девушка не видит недостатков в своей внешности и считает себя самой красивой. Она пришла на проект, чтобы доказать, что в лишних килограммах нет ничего плохого.

Вместе с другими участницами нижегородка будет 3 месяца жить в кемпинге и проходить физические и психологические испытания. Их наставниками и помощниками станут тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, диетолог Доктор Регина и психолог Анетта Орлова.

Победительница проекта получит 1 млн рублей.

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