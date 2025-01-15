Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыта регистрация на второй заезд «Лыжных стрел» из Петербурга в Ленобласть

Поезда отправятся 18 января в Токсово, а 19 января — в Орехово и Шапки.

Регистрация на второй заезд «Лыжных стрел» открылась. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 15 января.

Поезда поедут 18 января в Токсово, а на следующий день — в Орехово и Шапки. Отправление «Лыжных стрел» осуществят по следующему расписанию:

— Шапки — 09:15;

— Орехово — 09:13;

— Токсово — 10:46.

Бесплатные билеты быстро расходятся, поэтому успевайте!

Борис Пиотровский
вице-губернатор Петербурга

Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, в составе можно провозить без оплаты одну пару лыж или несколько, но в одном чехле. Это же правило распространяется и на сноуборды.