Открыта регистрация на второй заезд «Лыжных стрел» из Петербурга в Ленобласть

Регистрация на второй заезд «Лыжных стрел» открылась. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 15 января.
Поезда поедут 18 января в Токсово, а на следующий день — в Орехово и Шапки. Отправление «Лыжных стрел» осуществят по следующему расписанию:
— Шапки — 09:15;
— Орехово — 09:13;
— Токсово — 10:46.
Бесплатные билеты быстро расходятся, поэтому успевайте!
Регистрация доступна по ссылке.
Напомним, в составе можно провозить без оплаты одну пару лыж или несколько, но в одном чехле. Это же правило распространяется и на сноуборды.