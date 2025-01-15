Не лечила, не покупала еду и одежду: жительница Башкирии предстанет перед судом за жестокое обращение с сыном

В Чекмагушевском районе Башкирии перед судом предстанет нерадивая мать. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии дознания, мама 13-летнего сына не занималась его воспитанием и содержанием, не покупала ему еду и сезонную одежду. Кроме того, из-за того, что она не занималась его лечением, у него обострилось заболевание кожи.
Известно, что женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего». В этот раз на нее завели уже «уголовку» — по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Она признала вину. Материалы дела направлены мировому судье по Чекмагушевскому району для рассмотрения по существу.
Сейчас сын неблагополучной матери находится на попечении бабушки.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.