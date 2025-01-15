Не лечила, не покупала еду и одежду: жительница Башкирии предстанет перед судом за жестокое обращение с сыном

Известно, что женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего». В этот раз на нее завели уже «уголовку» — по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Она признала вину. Материалы дела направлены мировому судье по Чекмагушевскому району для рассмотрения по существу.