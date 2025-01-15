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Питание в детсадах подорожало: В Кишинёве родители будут платить больше за малышей

В детсадах Кишинева повысили плату за питание.

Источник: Соцсети

По данным Генерального управления образования, молодежи и спорта, общая сумма на ежедневное питание одного ребенка была увеличена с 42 леев 90 банов до 44 леев 70 банов.

Из этих 44,70 леев родительский взнос вырастет на 60 банов и составит 13 леев 90 банов, тогда как сумма, покрываемая из специальных трансфертов, увеличится на 1,20 лея и достигнет 27,80 леев.

Финансирование из муниципального бюджета останется без изменений — 3,00 лея.

Ведомство объясняет, что увеличение связано с ростом государственных дотаций, так как, согласно законодательству, родители оплачивают 50% от суммы, покрываемой государством.

образование