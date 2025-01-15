Размещение собак-поводырей разработают в кинотеатре Иркутска после скандала

В одном из кинотеатров Иркутска произошел скандал со слепой зрительницей. Напомним, мы рассказывали историю незрячей сибирячки, которая не смогла посмотреть мультфильм со своими детьми из-за собаки. Менеджер кинозала попросил оставить поводыря в другом месте, а после вообще пересесть за первый ряд. Как сообщает Народный фронт региона со ссылкой на прокуратуру Свердловского района, директора сети кинотеатров обязали разработать порядок размещения собак-поводырей.