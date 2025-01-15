В Ростовской области начали опасаться за урожай из-за аномального тепла

Аномально теплая погода, которая слишком рано установилась в Ростовской области, может повлиять на будущий урожай. Об этом говорят агрономы.
В частности, с приходом тепла созревание на полях возможно раньше срока, но в этом случае есть опасность внезапных заморозков. Как именно по-весеннему теплый январь в итоге скажется на различных культурах, неизвестно. Один из специалистов рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что сейчас еще рано делать выводы и какие-то определенные прогнозы.
Ранее в центре «Фобос» заявили об аномалии тепла с отклонением от климатической нормы на большей части страны. Отметим, сейчас на Дону днем сохраняется преимущественно плюсовая температура, небольшой минус наблюдается только по ночам.
Напомним, ранее 70% пшеницы, собранной в Ростовской области, отнесли к продовольственной кондиции.