В Ростовской области начали опасаться за урожай из-за аномального тепла

В частности, с приходом тепла созревание на полях возможно раньше срока, но в этом случае есть опасность внезапных заморозков. Как именно по-весеннему теплый январь в итоге скажется на различных культурах, неизвестно. Один из специалистов рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что сейчас еще рано делать выводы и какие-то определенные прогнозы.