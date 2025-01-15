Первая гостиница откроется на трассе М-12 в Нижегородской области

Интенсивность трафика на магистрали М-12 «Восток» в среднем увеличилась более чем вдвое в праздничные дни относительно показателей в рабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
Наибольшая среднесуточная интенсивность движения была отмечена 29 декабря — она превысила 21 тысячу автомобилей в сутки. Для сравнения: в рабочие дни интенсивность движения по этой дороге составляет около 10 тысяч авто в сутки.
«Росту популярности М-12 “Восток” способствует высокий уровень дорожного сервиса. Сегодня на дороге от Москвы до Казани работает 24 многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ), где можно получить все необходимые услуги, качественно и полноценно отдохнуть», — отмечается в сообщении.
В дальнейшем на этом участке заработают еще восемь МФЗ.
А на 421 км трассы М-12 по направлению в Казань в Нижегородской области в этом году откроется первая гостиница.
Напомним, президент РФ Владимир Путин открыл новый участок трассы Москва — Казань в Нижегородской области в сентябре 2023 года.