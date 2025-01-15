Майя Богдалова вновь возглавила МФЦ Воронежской области

Кстати, Майя Богдалова уже трудилась во главе МФЦ Воронежской области. Было это с марта 2014-го по сентябрь 2022-го года. После этого она работала в Минэкономразвития России, где занимала должность заместителя директора Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций.