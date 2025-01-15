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Майя Богдалова вновь возглавила МФЦ Воронежской области

Последние 2,5 года чиновница трудилась в Минэкономразвития России.

Источник: из телеграм-канала МФЦ Воронежской области

Директором АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Воронежской области назначена Майя Богдалова. Соответствующий приказ подписал министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков. Об этом сообщает телеграм-канал МФЦ региона.

Кстати, Майя Богдалова уже трудилась во главе МФЦ Воронежской области. Было это с марта 2014-го по сентябрь 2022-го года. После этого она работала в Минэкономразвития России, где занимала должность заместителя директора Департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций.