100 новогодних елок хотят затопить в озере под Петербургом

В Северо-Западное управление Росприроднадзора поступило обращение, авторы которого просят разрешить затопление 100 новогодних елок в одном из озер Всеволожского района Ленинградской области. Они заявили, что подглядели подобный метод утилизации за границей и пришли к выводу, что он позволит улучшить экологическое состояние водоема. Однако сотрудники ведомства рассказали, что живые деревья относятся к твердым коммунальным отходам пятого класса опасности, поэтому подобная акция не пройдет.
— Одновременно следует учитывать, что привнесение в водные объекты дополнительных органических веществ, в том числе образующихся в результате разложения отходов древесины, повлечет повышение содержания органических веществ в воде. И, как следует, приведет к повышению риска эвтрофирования водного объекта.
Сотрудники ведомства обратили внимание, что насыщение непроточных и малопроточных водоемов органическими соединениями провоцирует рост цианобактерий и цветение воды. Последнее сопровождается выбросом токсинов из-за разложения синезеленых водорослей, уменьшению кислорода и замору рыбы.
Поэтому новогодние елки следует утилизировать экологично, то есть сдавать их в переработку. К слову, до 9 февраля это можно сделать, приняв участие в акции «Елки, палки и щепа» в Петербурге и Ленобласти.