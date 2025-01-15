100 новогодних елок хотят затопить в озере под Петербургом

В Северо-Западное управление Росприроднадзора поступило обращение, авторы которого просят разрешить затопление 100 новогодних елок в одном из озер Всеволожского района Ленинградской области. Они заявили, что подглядели подобный метод утилизации за границей и пришли к выводу, что он позволит улучшить экологическое состояние водоема. Однако сотрудники ведомства рассказали, что живые деревья относятся к твердым коммунальным отходам пятого класса опасности, поэтому подобная акция не пройдет.