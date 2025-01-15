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100 новогодних елок хотят затопить в озере под Петербургом

Желающие утилизировать праздничные деревья назвали такой метод экологичным.

Источник: Комсомольская правда

В Северо-Западное управление Росприроднадзора поступило обращение, авторы которого просят разрешить затопление 100 новогодних елок в одном из озер Всеволожского района Ленинградской области. Они заявили, что подглядели подобный метод утилизации за границей и пришли к выводу, что он позволит улучшить экологическое состояние водоема. Однако сотрудники ведомства рассказали, что живые деревья относятся к твердым коммунальным отходам пятого класса опасности, поэтому подобная акция не пройдет.

— Одновременно следует учитывать, что привнесение в водные объекты дополнительных органических веществ, в том числе образующихся в результате разложения отходов древесины, повлечет повышение содержания органических веществ в воде. И, как следует, приведет к повышению риска эвтрофирования водного объекта.

рассказали специалисты

Сотрудники ведомства обратили внимание, что насыщение непроточных и малопроточных водоемов органическими соединениями провоцирует рост цианобактерий и цветение воды. Последнее сопровождается выбросом токсинов из-за разложения синезеленых водорослей, уменьшению кислорода и замору рыбы.

Поэтому новогодние елки следует утилизировать экологично, то есть сдавать их в переработку. К слову, до 9 февраля это можно сделать, приняв участие в акции «Елки, палки и щепа» в Петербурге и Ленобласти.

экология