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Самолет Москва — Уфа незапланированно сел в Самаре

Причиной стало закрытие воздушного пространства над Башкирией.

Источник: Комсомольская правда

Самолет Москва — Уфа незапланированно приземлился на аэродроме в Самаре. Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент».

По имеющейся информации, судно 14 января поменяло свой курс из-за ограничений использования воздушного пространства. Накануне из-за угрозы атаки БПЛА был введен режим «Ковер», из-за чего столичный аэропорт временно не принимал рейсы.

Уточняется, что борт благополучно приземлился в Самаре. После снятия ограничений самолет вылетел до конечной точки.

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