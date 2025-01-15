Самолет Москва — Уфа незапланированно сел в Самаре

Самолет Москва — Уфа незапланированно приземлился на аэродроме в Самаре. Об этом сообщает ТГ-канал «Авиаинцидент».
По имеющейся информации, судно 14 января поменяло свой курс из-за ограничений использования воздушного пространства. Накануне из-за угрозы атаки БПЛА был введен режим «Ковер», из-за чего столичный аэропорт временно не принимал рейсы.
Уточняется, что борт благополучно приземлился в Самаре. После снятия ограничений самолет вылетел до конечной точки.
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