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В Минской области на Крещение организуют 13 мест для купания

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на Крещение в районах действия спасательных станций и постов организуют 13 мест для купания. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минской областной организации ОСВОД.

Источник: Reuters

По оперативным данным Минской областной организации ОСВОД, 19 января, в праздник Крещения, в Минской области в районах действия спасательных станций и постов определено 13 мест купания на водоемах. На семи спасательных станциях в этот день будут работать дежурные смены в целях обеспечения охраны жизни людей на водах.

В Борисове окунуться можно в районе центрального городского пляжа. Безопасность на воде здесь будут обеспечивать шесть работников службы ОСВОД. Предполагается, что пляж посетят до 2 тыс. человек. В Минском районе окунуться под присмотром спасателей можно будет на пляже Волчковичского водохранилища, а также на гребном канале в Заславле.

Место для окунания официально откроется на городском пляже в Вилейке, а также в Солигорске, в районе спасательной станции (здесь ожидают до 1 тыс. человек).

На Крещение желающих окунуться ждут на городском пляже в Жодино. В Стародорожском районе купание официально разрешат в двух местах: на водоеме рядом с постами «Буденичи» и «Скачальское».

В Марьиной Горке, Столбцах, Червене и Несвиже купание также организуют на городских пляжах.

В Мядельском районе спасатели ОСВОДа будут дежурить в районе станций и постов, а также за их пределами — на реке Скема.

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