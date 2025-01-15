В Минской области на Крещение организуют 13 мест для купания

В Борисове окунуться можно в районе центрального городского пляжа. Безопасность на воде здесь будут обеспечивать шесть работников службы ОСВОД. Предполагается, что пляж посетят до 2 тыс. человек. В Минском районе окунуться под присмотром спасателей можно будет на пляже Волчковичского водохранилища, а также на гребном канале в Заславле.