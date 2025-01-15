В Минской области на Крещение организуют 13 мест для купания

По оперативным данным Минской областной организации ОСВОД, 19 января, в праздник Крещения, в Минской области в районах действия спасательных станций и постов определено 13 мест купания на водоемах. На семи спасательных станциях в этот день будут работать дежурные смены в целях обеспечения охраны жизни людей на водах.
В Борисове окунуться можно в районе центрального городского пляжа. Безопасность на воде здесь будут обеспечивать шесть работников службы ОСВОД. Предполагается, что пляж посетят до 2 тыс. человек. В Минском районе окунуться под присмотром спасателей можно будет на пляже Волчковичского водохранилища, а также на гребном канале в Заславле.
Место для окунания официально откроется на городском пляже в Вилейке, а также в Солигорске, в районе спасательной станции (здесь ожидают до 1 тыс. человек).
На Крещение желающих окунуться ждут на городском пляже в Жодино. В Стародорожском районе купание официально разрешат в двух местах: на водоеме рядом с постами «Буденичи» и «Скачальское».
В Марьиной Горке, Столбцах, Червене и Несвиже купание также организуют на городских пляжах.
В Мядельском районе спасатели ОСВОДа будут дежурить в районе станций и постов, а также за их пределами — на реке Скема.