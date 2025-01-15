«Его не дожарили». Арина Соболенко рассказала, как отравилась в Париже за день до матча сырым мясом

Напомним, что в июне 2024 года на парижском «Ролан Гаррос» Арина отравилась в одном из ресторанов. Проблемы с желудком были такие, что она не могла играть в полную силу в четвертьфинальном матче против россиянки Мирры Андреевой и в итоге уступила ей дорогу в полуфинал (как это было).