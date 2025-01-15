«Его не дожарили». Арина Соболенко рассказала, как отравилась в Париже за день до матча сырым мясом

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы во втором круге Australian Open-2025, рассказала о своем питании, а еще о том, как отравилась мясом в Париже на «Ролан Гаррос», пишет gotennis.ru.
Во втором круге турнира «Большого шлема» в Мельбурне Соболенко обыграла испанку Джессику Бузас Манейро (6:3, 7:5), а после ответила на вопросы журналистов.
У Арины спросили, что она ест перед матчем. Она в шутку ответила, что такие вопросы ей задают, потому что хотят узнать, откуда берется такая сила.
— Да, расскажите ваши секреты, — попросил журналист.
— Секретов нет, это просто хорошая генетика. Большое спасибо семье, — ответила Соболенко.
И все-таки назвала принципы, по которым строит питание в день игры.
— Если матч утром, то я завтракаю кашей и омлетом из белков. И за полтора часа до игры перекусываю протеиновым батончиком и кофе, — рассказала Арина.
И еще добавила:
— Обед у меня простой — чтобы не было таких ситуаций, как на «Ролан Гаррос». Беру курицу, рис и салат. А вечером — мясо.
Напомним, что в июне 2024 года на парижском «Ролан Гаррос» Арина отравилась в одном из ресторанов. Проблемы с желудком были такие, что она не могла играть в полную силу в четвертьфинальном матче против россиянки Мирры Андреевой и в итоге уступила ей дорогу в полуфинал (как это было).
— В день перед матчем я съела довольно сырое мясо, — вспомнила сейчас в Мельбурне тот случай Арина. Как правило прошу прожарку medium-well, но его не дожарили.
Вот так один неосторожный выбор блюда испортил ей весь турнир, лишил возможности побороться за титул и сотен тысяч, а может быть, и миллионов долларов призовых.
— Желудку не понравилось, и день спустя было плохо. Теперь я слежу, чтобы мясо готовили хорошо. И перед матчами не ем ничего тяжелого, — продолжила Соболенко.
Еще она сказала, что во время матчей ест батончики, в которых много хороших углеводов, белков и немного жиров:
— И я ем, только если очень нужно. Чаще я не ем во время матчей — иначе будет тяжесть в животе.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над испанкой Бузас Манейро на Australian Open 2025: «Я не такая уж сумасшедшая за пределами корта».