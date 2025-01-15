Очередь авто на выезд в Польшу из Беларуси превысила 1800 авто

Еще на въезд в Литву стоят 180 большегрузов. А наименьшее количество транспорта пропустили в литовском «Мядининкае» («Каменный Лог» в Беларуси), где проехало за сутки лишь 9% грузовиков от нормы и еще ждут очереди более 120 фур.