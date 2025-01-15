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Очередь авто на выезд в Польшу из Беларуси превысила 1800 авто

ГПК сообщил, что почти 2000 легковушек стоят на выезд из Беларуси в Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Более 1950 единиц транспорта ожидают въезда в страны Евросоюза из Беларуси, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Так, только в очереди на Польшу 15 января выезда дожидаются 1765 легковых авто. За сутки польская сторона приняла на въезд через погранпереход «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) 40% транспорта от нормы.

Еще на въезд в Литву стоят 180 большегрузов. А наименьшее количество транспорта пропустили в литовском «Мядининкае» («Каменный Лог» в Беларуси), где проехало за сутки лишь 9% грузовиков от нормы и еще ждут очереди более 120 фур.

В литовском погранпункте «Шальчининкай» (белорусский «Бенякони») на въезд было оформлено 44% транспорта от нормы, и еще ждут выезда 60 фур.

Тем временем десять тысяч белорусских товаров верифицированы на Wildberries и Ozon.