В новых ФАПах Джанкойского района Крыма начали прием пациентов

В новых ФАПах созданы все условия для комфортного и качественного медицинского обслуживания: оборудованы кабинеты для приема пациентов, смотровые, процедурные, прививочные и стерилизационные помещения, а также комнаты для хранения лекарств. Здания подключены к системам электроснабжения, водоснабжения и отопления, а прилегающие территории благоустроены.