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В новых ФАПах Джанкойского района Крыма начали прием пациентов

В этом году в Джанкойском районе планируется открытие еще 6 амбулаторий и 10 ФАПов.

Источник: правительство Республики Крым/Tg

В двух селах — Ястребцы и Предмостное — Джанкойского района открыты новые фельдшерско-акушерские пункты.

В новых ФАПах созданы все условия для комфортного и качественного медицинского обслуживания: оборудованы кабинеты для приема пациентов, смотровые, процедурные, прививочные и стерилизационные помещения, а также комнаты для хранения лекарств. Здания подключены к системам электроснабжения, водоснабжения и отопления, а прилегающие территории благоустроены.

К фельдшерско-акушерским пунктам, расположенным в селах, прикреплено более 600 человек, что позволяет обеспечить их качественным медицинским обслуживанием в шаговой доступности.

В 2025 году в Джанкойском районе планируется открытие еще 6 модульных врачебных амбулаторий и 10 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей региона.

медицина