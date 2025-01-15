В новых ФАПах Джанкойского района Крыма начали прием пациентов

В двух селах — Ястребцы и Предмостное — Джанкойского района открыты новые фельдшерско-акушерские пункты.
В новых ФАПах созданы все условия для комфортного и качественного медицинского обслуживания: оборудованы кабинеты для приема пациентов, смотровые, процедурные, прививочные и стерилизационные помещения, а также комнаты для хранения лекарств. Здания подключены к системам электроснабжения, водоснабжения и отопления, а прилегающие территории благоустроены.
К фельдшерско-акушерским пунктам, расположенным в селах, прикреплено более 600 человек, что позволяет обеспечить их качественным медицинским обслуживанием в шаговой доступности.
В 2025 году в Джанкойском районе планируется открытие еще 6 модульных врачебных амбулаторий и 10 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей региона.