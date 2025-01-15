ЦИК: белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету

В Центральной избирательной комиссии сказали, что белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету на выборах президента 2025, сообщает БелТА.
Так, ЦИК определил перечень других документов, кроме паспорта и идентификационной карты, на основании которых можно будет получить бюллетень для голосования. Однако голосовать по другим документам, удостоверяющим личность, смогут не все белорусы.
— Это право предоставлено тем гражданам, которые включены в список, — прокомментировала секретарь ЦИК Елена Балдовская.
Так, проголосовать без паспорта или ID-карты белорусы смогут при предоставлении водительского удостоверения, удостоверения инвалида, пенсионного удостоверения, военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения (для работников государственных органов и организаций).
При потере паспорта в милиции выдаются соответствующие справки, которые также считаются документом, удостоверяющим личность.
— Молодые люди могут проголосовать по студенческому билету или же по билету учащегося, — добавила представитель ЦИК.
Напомним, выборы президента назначены в Беларуси на 26 января 2025 года. Досрочное голосование пройдет с 21 по 25 января.
Еще ЦИК Беларуси сказал, в каком случае бюллетени признают недействительными.
Также ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней.