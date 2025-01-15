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Уже семь штук на линии: в Калининграде стало ещё больше новых троллейбусов

Параллельно списывают старый подвижной состав.

Источник: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде в среду, 15 января, на линию вышли семь троллейбусов «Синара». Транспорт работает по маршруту № 2, сообщили «Клопс» на предприятии «Калининград-ГорТранс».

Пассажиров от Красной до Флотской возят 10 единиц. К 20 января на «двойке» будут только новые троллейбусы этой марки, а к понедельнику обещают выпустить и две единицы троллейбусов марки «Авангард» на маршрут № 7. «Очень удобно, плавный ход. Ощущение, будто на автомобиле едешь», — поделилась впечатлениями одна из водителей «Синары».

После прихода новой техники «Гортранс» снимает с линии старый подвижной состав. В январе списали ЗиУ 682 Г с бортовым номером 169.