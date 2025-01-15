Уже семь штук на линии: в Калининграде стало ещё больше новых троллейбусов

Пассажиров от Красной до Флотской возят 10 единиц. К 20 января на «двойке» будут только новые троллейбусы этой марки, а к понедельнику обещают выпустить и две единицы троллейбусов марки «Авангард» на маршрут № 7. «Очень удобно, плавный ход. Ощущение, будто на автомобиле едешь», — поделилась впечатлениями одна из водителей «Синары».