112: протаранившим храм и машину ДПС во Владивостоке оказался экс-сотрудник СК

Бывший сотрудник Следственного комитета угнал машину во Владивостоке, снес двери местного храма, протаранил автомобиль ДПС и въехал в автобус. Мужчину возмутило, что в храме разрешали ставить только купленные у них свечи. Угонщика задержали, он передал привет чиновникам, назвал их взяточниками и дал им сутки, чтобы покинуть страну. Что известно о нарушителе — в материале «Газеты.Ru».