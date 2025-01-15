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Власти Татарстана ответили на жалобы лыжницы Кулешовой

Министерство спорта Татарстана отреагировало на жалобу лыжницы Анастасии Кулешовой на условия проживания в Казани во время Кубка России.

Власти подчеркнули, что вопросы с расселением обсуждаются с тренерами и федерацией лыжных гонок России. Списки на расселение составляют администраторы команд, а организаторы лишь их соблюдают.

Санаторий «Балкыш» выбрали из-за лесных условий и хороших условий для отдыха и восстановления. Спортсмены могут пользоваться бассейном и шведским столом. Также место близко к соревнованиям, что экономит на переездах.

Кулешова раскритиковала условия проживания в санатории, удалив ролик и возмутившись вниманием. Она отметила, что не говорила о плохой Казани и организаторах, а просто показала условия проживания.

Спортсмены собрались в Казани для участия в пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, включая лыжников из Беларуси. Соревнования пройдут на базе лыжно-биатлонного комплекса в поселке Мирном.

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