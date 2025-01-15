В Узбекистане появятся тенистые аллеи для борьбы с депрессией

Министерство ссылается на исследование Хуачжунского университета науки и технологий (Китай), где было доказано, что длительное пребывание в зелёных зонах значительно снижает риск депрессии и беспокойства. Особенно важно наличие таких зон в радиусе 300−1500 метров от мест проживания.