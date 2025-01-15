В Узбекистане появятся тенистые аллеи для борьбы с депрессией

Основная цель — создание сети «Тенистых прогулочных улиц» в 32 городах и районах страны, что не только повысит уровень озеленения, но и поможет населению бороться с депрессиями.
Что планируется?
Проект предусматривает увеличение площади озеленения в стране до 14,1%, строительство 80 объектов инфраструктуры, создание более 110 километров прогулочных дорожек в прибрежных зонах. Эти меры направлены на снижение уровня загрязнения воздуха, улучшение микроклимата и повышение уровня физической активности жителей.
Зеленые зоны против депрессии
Министерство ссылается на исследование Хуачжунского университета науки и технологий (Китай), где было доказано, что длительное пребывание в зелёных зонах значительно снижает риск депрессии и беспокойства. Особенно важно наличие таких зон в радиусе 300−1500 метров от мест проживания.
Примером для вдохновения стал Париж, где сейчас активно реализуется программа «Больше природы, меньше бетона». Так, забетонированная площадка отеля Hôtel de Ville-Râtuse превратилась в эко-оазис, что стало примером эффективного озеленения городской среды.
Какие преимущества получит Узбекистан?
В рамках программы на 2025−2027 годы создание «Тенистых прогулочных улиц» даст множество экологических и социальных преимуществ:
- Снижение загрязнения воздуха на оживленных улицах на 5−10%.
- Снижение температуры воздуха вдоль тротуаров на 3−5 градусов, что особенно важно в условиях жаркого климата.
- Увеличение уровня физической активности населения, создание комфортных условий для прогулок, спорта и здорового образа жизни.