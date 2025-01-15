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В Узбекистане появятся тенистые аллеи для борьбы с депрессией

Министерство экологии Узбекистана анонсировало новый проект, реализация которого стартует в 2025 году.

Источник: Vaib.Uz

Основная цель — создание сети «Тенистых прогулочных улиц» в 32 городах и районах страны, что не только повысит уровень озеленения, но и поможет населению бороться с депрессиями.

Что планируется?

Проект предусматривает увеличение площади озеленения в стране до 14,1%, строительство 80 объектов инфраструктуры, создание более 110 километров прогулочных дорожек в прибрежных зонах. Эти меры направлены на снижение уровня загрязнения воздуха, улучшение микроклимата и повышение уровня физической активности жителей.

Зеленые зоны против депрессии

Министерство ссылается на исследование Хуачжунского университета науки и технологий (Китай), где было доказано, что длительное пребывание в зелёных зонах значительно снижает риск депрессии и беспокойства. Особенно важно наличие таких зон в радиусе 300−1500 метров от мест проживания.

Примером для вдохновения стал Париж, где сейчас активно реализуется программа «Больше природы, меньше бетона». Так, забетонированная площадка отеля Hôtel de Ville-Râtuse превратилась в эко-оазис, что стало примером эффективного озеленения городской среды.

Какие преимущества получит Узбекистан?

В рамках программы на 2025−2027 годы создание «Тенистых прогулочных улиц» даст множество экологических и социальных преимуществ:

  • Снижение загрязнения воздуха на оживленных улицах на 5−10%.
  • Снижение температуры воздуха вдоль тротуаров на 3−5 градусов, что особенно важно в условиях жаркого климата.
  • Увеличение уровня физической активности населения, создание комфортных условий для прогулок, спорта и здорового образа жизни.