На раскопках в центре средневековой Алании обнаружили нательные кресты Киевской Руси

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 января. /ТАСС/. Средневековые бронзовые нательные кресты обнаружили при раскопках в городище Верхний Джулат (Татартуп) Северной Осетии, являвшимся центром Алании в средние века. Как сообщили ТАСС в Институте истории и археологии республики, находки подтверждают тесные связи между Аланией и Киевской Русью.
«С раскопок в городище Верхний Джулат к нам поступили нательные кресты, подтверждающие интенсивные связи между Аланией и Киевской Русью уже в домонгольский период. Так, в числе находок небольшая уникальная бронзовая плоская подвеска с изображением христианского святого. Такие изделия называют также “иконками-привесками”. Нательные иконки известны с эпохи средневековья и до нашего времени», — говорится в сообщении.
На найденной подвеске изображен святой Тихон Задонский, что подтверждается буквами с титлами «Св» и «Т». Она датируется второй половиной XIX века. На лицевой стороне — штампованное рельефное погрудное изображение святого в архиерейском облачении с епископским посохом.
Также был обнаружен в раскопках бронзовый литой нательный крест ХI-ХII веков, украшенный выемчатой эмалью. Эмаль желтого цвета нанесена на средокрестие и ветви креста с лицевой и обратной стороны. Как пояснили в Институте истории и археологии Северной Осетии, нательные эмалированные кресты тоже имеют южнорусское происхождение. Известные находки этого типа весьма близки между собой по форме, пропорциям и даже размерам. «Очевидно, они производились в одной мастерской, скорее всего в городе Киеве. Такие нарядные кресты следует считать не только предметами личного благочестия, но и ювелирными изделиями», — рассказали в институте.
К ним поступила и редкая находка — лицевая створка энколпиона (реликвария) борисоглебского типа с рельефным изображением «князь с моделью одноглавого храма в правой руке». Энколпионы этого типа производились на Руси в XI-XII веков и были посвящены первым русским святым Борису и Глебу.
«Обилие христианских древностей русского происхождения на средневековых памятниках Алании не только указывает на торговые отношения между странами, но и может служить свидетельством конфессиональных связей двух митрополий Константинопольской патриархии — Аланской и Киевской — в домонгольское время», — отметили в Институте истории и археологии Северной Осетии.
Верхний Джулат или Татартуп.
Все артефакты найдены на месте городища Верхний Джулат или Татартуп. Он являлся центром средневековой Алании и располагался на левом берегу реки Терек между селением Эльхотово и станицей Змейской в Северной Осетии.
Средневековый город был крупным торговым и военно-стратегическим населенным пунктом, известным далеко за пределами Алании XII-XIII веков. Он располагался не только в географически очень перспективном месте, на трассе одного из транскавказских торгово-стратегических трактов, но и в богатом природными ресурсами, угодьями месте. Татартуп широко представлен в осетинском нартовском эпосе, фольклоре, традиционной религии осетин. На горе над Татартупом располагалось крупное и почитаемое святилище, на которое перешло название города.
В эпоху средневековья через Татартуп проходил один из главных торговых путей, соединявший Восточный Кавказ с Западным и юг России с Закавказьем. Властители этой территории имели возможность контролировать пути караванов, проходивших через их урочище в Закавказье, страны Ближнего Востока, Малой Азии, Восточной Европы. Поэтому они получали существенный доход, что способствовало разрастанию этого города до размеров средневекового «мегаполиса».