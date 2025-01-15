На раскопках в центре средневековой Алании обнаружили нательные кресты Киевской Руси

Также был обнаружен в раскопках бронзовый литой нательный крест ХI-ХII веков, украшенный выемчатой эмалью. Эмаль желтого цвета нанесена на средокрестие и ветви креста с лицевой и обратной стороны. Как пояснили в Институте истории и археологии Северной Осетии, нательные эмалированные кресты тоже имеют южнорусское происхождение. Известные находки этого типа весьма близки между собой по форме, пропорциям и даже размерам. «Очевидно, они производились в одной мастерской, скорее всего в городе Киеве. Такие нарядные кресты следует считать не только предметами личного благочестия, но и ювелирными изделиями», — рассказали в институте.