В Омском аэропорту назвали самые популярные направления авиаперелетов

Омский аэропорт рассказал об итогах своей работы в 2024 году и самых популярных направлениях авиаперевозок у омичей. В рейтинг вошли 10 городов.
Возглавила топ-10 Москва, туда в 2024 году из аэропорта города Омска слетали без малого 780 000 человек. На втором и третьем месте — Санкт-Петербург и Сочи: 213,5 и 194,5 тысяч пассажиров соответственно.
До соседнего Новосибирска предпочли добираться самолетом, а не поездом 126, 7 тысяч человек. 47,2 тысячи в 2024 году слетали из Омска в солнечную Анталью, а 37,4 тысячи, напротив, отправились из Сибири в еще более холодный Сургут.
Также в рейтинг попали Астана (36 200 пассажиров), Новый Уренгой (29 900), Казань (25 900) и Екатеринбург (23 600). В целом из Омского аэропорта за 2024 год улетели в другие города 1 726 029 человек.