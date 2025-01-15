В Омском аэропорту назвали самые популярные направления авиаперелетов

До соседнего Новосибирска предпочли добираться самолетом, а не поездом 126, 7 тысяч человек. 47,2 тысячи в 2024 году слетали из Омска в солнечную Анталью, а 37,4 тысячи, напротив, отправились из Сибири в еще более холодный Сургут.