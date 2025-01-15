Порядок извещения при продаже доли в собственности изменен в Беларуси

Сообщается, что до принятия корректировок продавцы доли в собственности сталкивались с тем, что сособственники имущества, желая помешать продаже имущества, уклонялись от получения извещения. Порой такие сособственники не покупали отчуждаемое имущество, но и не отказывались от его приобретения, как это установлено законом. В итоге отчуждающему имущество лицу приходилось идти в суд, чтобы защитить свои права.