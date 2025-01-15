Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порядок извещения при продаже доли в собственности изменен в Беларуси

В Беларуси изменили порядок извещения при продаже доли в собственности.

Источник: Комсомольская правда

Минюст сообщил, что в Беларуси упростили порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю в праве общей собственности.

Сейчас нотариусами принимаются заявления граждан, которые хотят осуществить передачу другим лицам, в том числе заявления о намерении продать свою долю в праве общей собственности.

Сообщается, что до принятия корректировок продавцы доли в собственности сталкивались с тем, что сособственники имущества, желая помешать продаже имущества, уклонялись от получения извещения. Порой такие сособственники не покупали отчуждаемое имущество, но и не отказывались от его приобретения, как это установлено законом. В итоге отчуждающему имущество лицу приходилось идти в суд, чтобы защитить свои права.

Но с 19 ноября 2024-го отказ участников долевой собственности от получения письменного извещения продавца о намерении продать свою долю, также как и неявка их за получением такого извещения, которые были зафиксированы в установленном порядке, уже считаются надлежащим извещением данных участников долевой собственности.

Еще сообщали, что порядок отмены завещания изменен в Беларуси.

Тем временем в ЦИК сказали, что белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету.