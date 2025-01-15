Порядок извещения при продаже доли в собственности изменен в Беларуси

Минюст сообщил, что в Беларуси упростили порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю в праве общей собственности.
Сейчас нотариусами принимаются заявления граждан, которые хотят осуществить передачу другим лицам, в том числе заявления о намерении продать свою долю в праве общей собственности.
Сообщается, что до принятия корректировок продавцы доли в собственности сталкивались с тем, что сособственники имущества, желая помешать продаже имущества, уклонялись от получения извещения. Порой такие сособственники не покупали отчуждаемое имущество, но и не отказывались от его приобретения, как это установлено законом. В итоге отчуждающему имущество лицу приходилось идти в суд, чтобы защитить свои права.
Но с 19 ноября 2024-го отказ участников долевой собственности от получения письменного извещения продавца о намерении продать свою долю, также как и неявка их за получением такого извещения, которые были зафиксированы в установленном порядке, уже считаются надлежащим извещением данных участников долевой собственности.
Еще сообщали, что порядок отмены завещания изменен в Беларуси.
Тем временем в ЦИК сказали, что белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету.