Собака угодила в ловушку из-за кошки в Ангарске

Необычная история спасения произошла в Ангарске. Противостояние кошек и собак вышло на новый уровень, в этот раз победа оказалась у первых. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, пес погнался за пушистым и забежал под крыльцо.
— Она застряла среди арматуры. Не могла выбраться и громко выла в отчаянии, — поделились в ведомстве.
Для вызволения спасатели воспользовались гидравлическими инструментами. Крыльцо подняли и освободили животное. Кстати, судьба кошки неизвестна, а пес чувствует себя отлично.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что руководство одного из кинотеатров обязали разработать порядок размещения собак-поводырей в кинозалах.