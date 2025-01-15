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Собака угодила в ловушку из-за кошки в Ангарске

Пес погнался за кошкой и застрял среди арматуры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Необычная история спасения произошла в Ангарске. Противостояние кошек и собак вышло на новый уровень, в этот раз победа оказалась у первых. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, пес погнался за пушистым и забежал под крыльцо.

— Она застряла среди арматуры. Не могла выбраться и громко выла в отчаянии, — поделились в ведомстве.

Для вызволения спасатели воспользовались гидравлическими инструментами. Крыльцо подняли и освободили животное. Кстати, судьба кошки неизвестна, а пес чувствует себя отлично.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что руководство одного из кинотеатров обязали разработать порядок размещения собак-поводырей в кинозалах.