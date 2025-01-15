Разработан высокоэффективный метод выработки «живых» вакцин от гриппа

Два года назад профессор Лунлун и другие ученые выяснили, что вирус гриппа можно ослабить, если встроить в его белки короткие последовательности аминокислот, к которым присоединяются ферменты-протеазы. Это приведет к тому, что частицы патогена станут нестабильными при их сборке внутри зараженных клеток, что защитит организм от развития обширных очагов инфекции и при этом породит большое число антигенов.