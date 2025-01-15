Разработан высокоэффективный метод выработки «живых» вакцин от гриппа

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Китайские, американские и европейские молекулярные биологи разработали новый подход для массового выращивания ослабленных частиц вирусов в культурах клеток млекопитающих, который позволяет быстро и дешево разрабатывать и производить новые сезонные вакцины от гриппа. Описание подхода было опубликовано в статье в научном журнале Nature Chemical Biology.
«Мы разработали новый подход к выработке вирусных частиц для вакцин, который позволяет встраивать в произвольные регионы генома вируса особые последовательности, делающие его частицы уязвимыми для клеточных ферментов-протеаз. Интеграция нескольких таких участков в геном вируса гриппа позволила нам создать несколько прототипов вакцины, чье введение в организм животных дало им стойкий иммунитет к данной болезни», — говорится в исследовании.
Данная технология уже несколько лет разрабатывается группой китайских, американских и европейских биологов под руководством профессора Института передовых технологий в Шэньчжэне (Китай) Сы Лунлуна. Она представляет собой более быструю и дешевую альтернативу для классических подходов по выращиванию ослабленных частиц вируса гриппа, в рамках которых грипп или другие патогены долгое время выращиваются при низких температурах в культурах клеток птиц или животных.
Два года назад профессор Лунлун и другие ученые выяснили, что вирус гриппа можно ослабить, если встроить в его белки короткие последовательности аминокислот, к которым присоединяются ферменты-протеазы. Это приведет к тому, что частицы патогена станут нестабильными при их сборке внутри зараженных клеток, что защитит организм от развития обширных очагов инфекции и при этом породит большое число антигенов.
Изначально подобные «очаги нестабильности» можно было встроить лишь в определенные части вирусных белков, что снижало эффективность вакцин и ограничивало применимость данного подхода к их производству. Недавно профессору Лунлуну и исследователям удалось создать новую методику внесения этих структур в вирусные белки, которая позволяет встраивать сразу несколько атакуемых протеазами участков и во внутренние регионы белков.
Используя этот подход, ученые подготовили прототип вакцины от гриппа и ввели ее в носовую полость мышей. Эти опыты показали, что новые модификации в структуре вируса одновременно снизили скорость его размножения в клетках органов дыхания грызунов, а также повысили иммуногенность вакцины, благодаря чему все животные смогли пережить заражение смертельной дозой обычных частиц сезонного вируса гриппа. Успешное завершение этих опытов, как надеются ученые, откроет дорогу для применения созданной ими технологии на практике.