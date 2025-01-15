Ограничение движения продлили по улице Култукской в Иркутске

В Иркутске решили продлить ограничение движения транспорта по улице Култукской. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, проезд будет затруднен до 31 марта 22:00. Речь идет об участке от дома № 172а до дома № 172 на Ипподромной.