Ограничение движения продлили по улице Култукской в Иркутске

В Иркутске решили продлить ограничение движения транспорта по улице Култукской. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, проезд будет затруднен до 31 марта 22:00. Речь идет об участке от дома № 172а до дома № 172 на Ипподромной.
— Это связано с выявлением несоответствия отметок залегания смежных коммуникаций (водопровода) на объекте, где ведется строительство тепловой сети от тепловой магистрали по улице Баррикад до ТК-23Д-25, — пояснили в администрации.
Стоит отметить, что отрезок, где ведутся работы закрыт уже с 1 декабря прошлого года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе продолжают открываться переправы. Так, 14 января разрешили проезд по ледовой дороге в Киренском районе.