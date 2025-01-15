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Ограничение движения продлили по улице Култукской в Иркутске

Движение будет ограничено до 31 марта 22:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске решили продлить ограничение движения транспорта по улице Култукской. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, проезд будет затруднен до 31 марта 22:00. Речь идет об участке от дома № 172а до дома № 172 на Ипподромной.

— Это связано с выявлением несоответствия отметок залегания смежных коммуникаций (водопровода) на объекте, где ведется строительство тепловой сети от тепловой магистрали по улице Баррикад до ТК-23Д-25, — пояснили в администрации.

Стоит отметить, что отрезок, где ведутся работы закрыт уже с 1 декабря прошлого года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе продолжают открываться переправы. Так, 14 января разрешили проезд по ледовой дороге в Киренском районе.