Нижегородцам объяснили, как введение турналога повлияет на цены в отелях

На сколько вырастут цены, будет зависеть от множества факторов. Например, уровень спроса на услуги в конкретном регионе. Также на цену повлияет то, как компании будут рассчитывать себестоимость своих гостиничных услуг. Размер налога, который предстоит заплатить туристам, будет зависеть от того, насколько эластичен спрос на туристические услуги. Этот параметр показывает, как изменится спрос в ответ на изменение стоимости.