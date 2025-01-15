В Татарстане в 2024 году упала рождаемость

В Татарстане с января по октябрь 2024 рождаемость упала на 3,5%. Соответствующую статистику привела глава Минтруда республики Эльмира Зарипова на заседании коллегии ведомства.
Наибольшее снижение рождаемости зафиксировали в Бавлинском районе — на 28%, в Сабинском районе — на 21%, в Нурлатском районе — на 20%, в Мамадышском и Дрожжановском районах — на 18%. Сокращение числа первородящих матерей отмечается в Арском, Высокогорском, Заинском, Пестречинском и Ютазинском районах.
При этом в Тюлячинском районе рождаемость выросла на 23%. Увеличение показателя также зафиксировали в Пестречинском, Кукморском, Черемшанском и Муслюмовском районах.