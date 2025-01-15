Лукашенко прокомментировал свой «не тот» голос: «Не дождетесь!»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свой «не тот» голос, сообщает пресс-служба президента.
Так, во время доклада об утверждении Государственной инвестпрограммы на 2025-й белорусский президент еще раз напомнил чиновникам об исполнительской дисциплине и сказал, что необходимо тщательно прорабатывать все принимаемые решения, исходя из интересов страны, а также эффективности для экономики.
Так, ответственных должностных лиц Лукашенко предупредил, что они должны работать, если хотят, а если нет, то есть "молодые ребята, которые хотят работать.
— Если вы хотите работать — работайте. Если вы не хотите работать — скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать президенту, — прокомментировал глава республики.
А затем еще Лукашенко ответил недоброжелателям о состоянии своего здоровья, что они не дождутся.
— Получается: одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить». Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: «Пронесет». Ребята, не пронесет, — заключил белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко озвучил вопросы к инвестпрограмме 2025, по которой отменили совещание.
И также глава республики потребовал жесткую дисциплину от Администрации президента, правительства и МИД: «Никакой размазни быть не должно».