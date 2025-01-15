Лукашенко прокомментировал свой «не тот» голос: «Не дождетесь!»

Так, во время доклада об утверждении Государственной инвестпрограммы на 2025-й белорусский президент еще раз напомнил чиновникам об исполнительской дисциплине и сказал, что необходимо тщательно прорабатывать все принимаемые решения, исходя из интересов страны, а также эффективности для экономики.