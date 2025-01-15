Лучшие варианты модного окрашивания волос в 2025 году от парикмахеров-колористов

«Как правило, это то, что обычно мы себе не можем позволить, но вдруг что-то случается, и мы принимаем решение. Например, перемены из черного в белый, что выполнить крайне сложно — процесс окрашивания занимает около 7−9 часов. Или сочетание очень ярких и противоречащих друг другу цветов. Так, недавно по запросу девушки мы сочетали розовый, сиреневый, зеленый и желтый цвета. Она осталась очень довольна», — рассказала Данилова.