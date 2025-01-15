Лучшие варианты модного окрашивания волос в 2025 году от парикмахеров-колористов

Изменить внешность, поднять настроение и даже начать новый этап в жизни помогает визит к парикмахеру-колористу. В 2025 году индустрия красоты предлагает изобилие оттенков и техник. Какие тренды в окрашивании волос будут модны в этом сезоне, какие техники пользуются особенной популярностью и как правильно ухаживать за окрашенными волосами — в материале «Газеты.Ru».
Главные тренды в окрашивании волос.
Максимальный курс на естественность в окрашивании — главный тренд 2025 года, рассказала «Газете.Ru» тренер и стилист сети салонов красоты Cut and color Оксана Данилова.
«Мы подчеркиваем натуральную текстуру волос. Если это вьющиеся волосы — выделяем локоны. Если это мягкая волна или прямые волосы, бережно работаем с их текстурой», — пояснила стилист.
Все изобилие вариантов окрашивания в 2025 году максимально подчиняется тренду на натуральность. Цвета подбираются бережно и органично, в зависимости от структуры волос.
Среди основных трендов окрашивания волос в 2025 году директор по развитию и продвижению бьюти-студии Mint.braids Александр Можейко отмечает полное окрашивание. По словам эксперта, в моду возвращаются насыщенные и яркие цвета, включая рыжий, бордовый и медный оттенки.
Популярные техники окрашивания волос.
В 2025 году будут по-прежнему актуальны различные осветляющие техники, прогнозирует Оксана Данилова. К ним относятся:
* Балаяж. Это техника креативного окрашивания, в основе которой — разноуровневое осветление отдельных прядей. Балаяж (фр. balayage — «мести», «смахивать») позволяет создать нежную и плавную градацию цвета на кончиках волос. В результате оттенок смотрится очень естественно, создается эффект выгоревших на солнце волос.
А вот такие техники как колорирование и брондирование, по словам стилиста, в 2025 году постепенно выходят из моды.
Вне зависимости от того, какие техники окрашивания находятся на волне популярности, нередко женщины приходят к стилисту за кардинальными переменами.
«Как правило, это то, что обычно мы себе не можем позволить, но вдруг что-то случается, и мы принимаем решение. Например, перемены из черного в белый, что выполнить крайне сложно — процесс окрашивания занимает около 7−9 часов. Или сочетание очень ярких и противоречащих друг другу цветов. Так, недавно по запросу девушки мы сочетали розовый, сиреневый, зеленый и желтый цвета. Она осталась очень довольна», — рассказала Данилова.
Чтобы не ошибиться в своем выборе, стилист советует выбирать сердцем и обязательно прислушиваться к парикмахеру.
Советы по уходу за окрашенными волосами.
Средства для ухода за окрашенными волосами Оксана Данилова рекомендует выбирать профессиональные.
«Качество профессиональных продуктов на порядок выше, чем у масс-маркета. Кроме того, линейки в профессиональных продуктах всегда конкретно распределены по запросам. Там нет вариантов “12 в 1”. В профессиональных линейках по уходу за окрашенными волосами будет больше питательных составляющих, ведь, как правило, такие волосы — более сухие, особенно у блондинок», — отметила Данилова.
Стилист обратила внимание, что существует целый ряд профессиональной продукции, которая направлена на уход за осветленными волосами. Есть косметика, которая поддерживает полученный оттенок. И во всех этих линейках обязательно есть уходовые составляющие для окрашенных волос.
«Выбирая средства для ухода за окрашенными волосами, внимательно читайте состав. На баночке обязательно должны быть заявлены липиды и протеины. Если в составе эти ингредиенты есть, значит можно брать продукцию. Дальше все зависит от кошелька», — подчеркнула эксперт.
Помимо шампуня и кондиционера, для окрашенных волос очень важен несмываемый уход: легкое молочко или уходовый спрей. Кроме того, раз в две недели Данилова рекомендует использовать маску, которая ухаживает за окрашенными волосами.
Рекомендации по окрашиванию волос.
Александр Можейко дает следующие рекомендации по окрашиванию волос:
* Для достижения максимально естественного вида выбирайте оттенки, близкие к вашему натуральному цвету волос.
«Лучшая техника окрашивания волос — это та, которая подходит вашему типу волос и тону кожи, а также обеспечивает равномерное покрытие и естественный вид. Худшая техника окрашивания волос — это та, которая может повредить волосы или вызвать аллергические реакции», — добавил эксперт.